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Экономика

От ворот поворот: Китай отказался от импорта нефти и газа из США

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© REUTERS / Damir SagoljВизит Дональда Трампа в Китай. 09.11.2017Визит Дональда Трампа в Китай. 09.11.2017
© REUTERS / Damir Sagolj

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Китай в октябре сократил импорт нефти и сжиженного природного газа из США до нуля — таковы данные Главного таможенного управления КНР. В то же время поставки российской нефти достигли максимума. Как получилось, что крупнейший в мире импортер углеводородов закрыл американцам свой рынок, — в материале РИА Новости.

Потртреты президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня на обложках журналов в Пекине, Китай. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicolas Asfouri
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Важный рынок

Потенциальные убытки от потери китайского рынка для американцев исчисляются миллиардами долларов в год.

В прошлом году Пекин импортировал из-за океана около 3,6 миллиона тонн сжиженного газа, в результате чего США стали вторым после Австралии (4,8 миллиона тонн) поставщиком этого вида топлива в Китай, оттеснив на третье место Катар (2,7 миллиона тонн).

По подсчетам Thomson Reuters, прошлогодние поставки СПГ в КНР приносили американским экспортерам около миллиарда долларов в месяц.

В 2018-м экспорт американского СПГ в Поднебесную неуклонно снижался, не достигнув к августу и миллиона тонн (против 2,1 миллиона за тот же период 2017-го). При этом в целом Китай нарастил импорт газа на 17%, а что касается нефти — в октябре Пекин импортировал рекордные 9,7 миллиона баррелей в сутки. Основными поставщиками черного золота в страну стали Россия и Саудовская Аравия, сжиженного газа — Австралия (2,27 миллиона тонн в октябре), Катар (960 тысяч тонн) и Малайзия (496 тысяч тонн). 

© REUTERS / Stringer/File PhotoРезервуар для хранения СПГ в порту Рудонг, Китай
© REUTERS / Stringer/File Photo
Резервуар для хранения СПГ в порту Рудонг, Китай

Все, как вы хотели 

Октябрьское прекращение импорта СПГ и нефти из США — следствие торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Несмотря на взаимное увеличение пошлин, американские компании продолжали наращивать поставки топлива в Поднебесную. 

Фермер на крыше комбайна во время уборки урожая в штате Иллинойс. Архивное фото
© AP Photo / Seth Perlman
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Поверив заверениям экспертов, что торговая война не затронет рынок энергоносителей, администрация Трампа усиливала давление на Пекин. В сентябре Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на три с лишним сотни наименований китайских товаров.

Китайцы тоже ответили увеличением тарифов на ввоз продукции. И, вопреки ожиданиям вашингтонских аналитиков, не обошли вниманием поставки топлива. Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания в Азии, китайская Sinopec прекратила закупки черного золота в США, а СПГ обложила десятипроцентной пошлиной. 

Замминистра КНР Ван Шоувэнь тогда предупредил, что Вашингтон столкнется со "сложностями" в поставках сжиженного газа. И он не шутил: спустя месяц Пекин полностью отказался от закупок американского СПГ.

© AP Photo / Andy WongПредставитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн на пресс-конференции в Пекине. 6 апреля 2018
© AP Photo / Andy Wong
Представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн на пресс-конференции в Пекине. 6 апреля 2018

Готовы идти дальше

Американские аналитики и игроки рынка признали: под угрозой многомиллиардные проекты. 

"Действия Пекина приведут к тому, что компании США сядут на мель", — отметил глава LNG Canada Энди Калии. По его словам, импортные пошлины заметно снизили конкурентоспособность американского СПГ.

Потеря китайского рынка станет тяжелым ударом для американских производителей, поскольку КНР — самый перспективный покупатель сжиженного природного газа в мире. Только в прошлом году потребление СПГ в Китае выросло на 14,8%, до 238,6 миллиарда кубометров. В 2020-м ожидается увеличение этого показателя до 270 миллиардов. В 2017-м порядка 15% американского экспорта СПГ приходилось на Поднебесную.

Кроме того, Китай — второй по объемам потребитель американской нефти (после Канады). Так, в мае Пекин импортировал из США 427 тысяч баррелей черного золота в сутки. 

Найти альтернативные рынки американским экспортерам топлива будет очень сложно. Особенно если речь идет об СПГ — ни Япония, ни Южная Корея существенно увеличить закупки, скорее всего, не смогут.

© AP Photo / Gregory BullАмериканский нефтяник
© AP Photo / Gregory Bull
Американский нефтяник

Нефть — из России и Ирана

Американским нефтяникам тоже есть над чем задуматься. Еще в мае Пекин рекомендовал государственным нефтеперерабатывающим предприятиям закупать больше нефти в США в целях диверсификации поставок. Но торговая война все изменила. Вслед за Sinopec, которой принадлежит около 40 китайских НПЗ и нефтехимических предприятий, закупку американской нефти приостановили PetroChina и Zhenhua Oil, а также независимые нефтепереработчики.

Министр энергетики РФ Александр Новак на международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики Российская энергетическая неделя. 3 октября 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Китай сможет заменить нефть из США другими источниками, считает Новак

Отказавшись от американской нефти, Пекин намерен продолжить импорт углеводородов из Ирана. Поставки иранской нефти в Китай в минувшем октябре снизились на 64%, до 1,04 миллиона тонн. Однако КНР попала в список стран, для которых в Вашингтоне сделали исключение, и в ноябре импорт вырос.

Тем не менее крупнейшим поставщиком нефти в Китай остается Россия. За год импорт увеличился на 58%, до 7,347 миллиона тонн (1,73 миллиона баррелей в сутки), что стало историческим рекордом.

Похоже, худшие опасения западных аналитиков сбываются. Россия уже ключевой игрок на китайском нефтяном рынке, а после того, как Пекин отказался от импорта из США, будет поставлять в КНР еще больше черного золота, констатирует Bloomberg. 

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