Путин подписал закон об изменении расчета взносов в ОМС за неработающих

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об изменении порядка расчета взноса на обязательное медицинское страхование (ОМС) неработающего населения, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Закон уточняет порядок расчета тарифа страхового взноса на ОМС, который региональные власти должны платить в федеральный фонд ОМС за неработающих граждан.

Согласно закону, при расчете коэффициента дифференциации учитывается не только сумма средневзвешенного районного коэффициента к зарплате и средневзвешенной процентной надбавки к ней, но и соотношение зарплаты в регионе и по стране.

Это позволит учесть особенности регионов, в которых зарплата выше, чем в среднем по России, но районные коэффициенты к зарплате не установлены, а процентные надбавки к заработной плате отсутствуют (Ленинградская и Московская области, Москва и Петербург), пояснял ранее кабинет.