Путин ограничил для ретейлеров возврат непроданных продуктов поставщикам

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ограничении возврата непроданных торговыми организациями продуктов поставщикам, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
В свою очередь, правительство РФ внесло поправки к законопроекту, касающиеся ограничения возврата непроданных продуктов, которые были поддержаны депутатами. Кабмин предложил запретить торговым сетям и поставщикам заключать договор, содержащий условие о возврате поставщику продовольственных товаров, срок годности которых не превышает 30 дней, либо о замене таких товаров на аналогичные или о возмещении их стоимости.
Сейчас торговые сети и поставщики могут заключать договоры с возможностью возврата продуктов, если это выгодно обеим сторонам, но законом запрещено навязывать включение в договор условия о возврате. Ретейлеры указывали, что принятие законопроекта может привести к дефициту отдельных видов продуктов: сети, чтобы исключить малейшую возможность возвратов, будут закупать меньшие объемы продукции.