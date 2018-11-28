России нужны частные инвестиции, заявил Путин

НОВО-ОГАРЕВО, 28 ноя — РИА Новости. Без частных инвестиций Россия вряд ли сможет добиться тех результатов, которые ожидаются, поставленные задачи можно выполнить только работая в тесном контакте с российским бизнесом, заявил президент России Владимир Путин.
В целом, подчеркнул глава государства, "ситуация такова, что у нас есть все основания полагать, что мы сможем решить эту задачу, только работая напряженно и в тесном контакте с теми людьми, которые со своей стороны должны присоединиться к этому процессу выполнения национальных задач".
"Национальный бизнес не может быть в этом не заинтересован, потому что вложения в собственную экономику, они всегда самые надежные", — заключил президент.