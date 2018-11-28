Путин ратифицировал временное соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ратифицировал временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Соглашение, подписанное в ходе Астанинского экономического форума 17 мая, рассчитано на три года и предусматривает образование ЗСТ по ограниченной номенклатуре товаров между ЕАЭС и Ираном.

По условиям соглашения, не позднее чем через год после его вступления в силу стороны обязуются начать переговоры о заключении полноценного соглашения о свободной торговле. Реализация соглашения должно способствовать увеличению объемов торговли и развитию экономических связей между его участниками, увеличению поставок российской промышленной и сельскохозяйственной продукции в Иран.

Соглашение формирует основные правила торговли между ЕАЭС и Ираном, максимально приближенные к правилам ВТО, а также охватывает вопросы режима наибольшего благоприятствования и национального режима, применения защитных мер и таможенного администрирования.