Путин призвал наладить механизм взаимодействия центра и регионов

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно наладить эффективный механизм взаимодействия федерального центра и регионов при работе по исполнению майских указов или национальных проектов, на которые выделяются очень большие средства.
Он отметил, что в этой связи "нужно наладить эффективный механизм взаимодействия" федерального центра и регионов.
"Обычные формы финансирования, которые выстраивались с регионами РФ, здесь недостаточны, здесь нужно понимать, что и как будет делаться в регионах на эти деньги. Нужно не только направлять эти ресурсы, но и быть уверенными, в том, что эти ресурсы будут эффективно потрачены", — сказал президент.