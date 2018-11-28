Путин призвал наладить механизм взаимодействия центра и регионов

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно наладить эффективный механизм взаимодействия федерального центра и регионов при работе по исполнению майских указов или национальных проектов, на которые выделяются очень большие средства.

"Правительство, министры, вице-премьеры обсуждали, как должна быть организована работа по исполнению майских указов или национальных проектов. Средства выделяются очень большие, если не сказать беспрецедентно большие, значительная часть этих ресурсов пойдет из федерального бюджета, а основной объем работы должен быть выполнен на местах, в регионах РФ", — сказал Путин на совещании с членами правительства.

Он отметил, что в этой связи "нужно наладить эффективный механизм взаимодействия" федерального центра и регионов.

"Обычные формы финансирования, которые выстраивались с регионами РФ, здесь недостаточны, здесь нужно понимать, что и как будет делаться в регионах на эти деньги. Нужно не только направлять эти ресурсы, но и быть уверенными, в том, что эти ресурсы будут эффективно потрачены", — сказал президент.