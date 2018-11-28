МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Владимир Путин принял участие в работе ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовёт!". Тема сессии — "Создавать партнерства. Устранять разногласия".

На пленарном заседании глава государства затронул темы развития российской экономики и отношений с западными партнерами.

Экономика адаптируется

Отвечая на вопросы участников форума, президент отметил, что российская экономика адаптируется к сложностям и создает условия для внутреннего развития, несмотря на кризисные явления и "даже искусственно создаваемые трудности".

Российский лидер подчеркнул, что отечественный бизнес продолжает наращивать вложения в развитие.

"Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев вырос на 4,1%. Такой деловой оптимизм инвесторов, их позитивный настрой — важный индикатор уверенности бизнеса, и мы это высоко ценим", — добавил он.

При этом темпы роста российской экономики недостаточны для кардинального повышения уровня жизни населения, констатировал Путин.

"Мы об этом говорим, понимаем это. Для того чтобы поменять ситуацию, выстраиваем целую программу развития. Мы ставим перед собой задачу выйти на темпы роста выше мировых", — сообщил глава государства.

Российский лидер также подчеркнул, что пенсии в стране будут расти, так как "это вопрос решенный".

Будет ли отказ от доллара?

Путин отметил, что Россия не стремится уйти от использования доллара, но пояснил, что власти вынуждены делать определенные шаги для этого.

"У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас. И те, кто принимает соответствующие решения, они стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше, потому что такая нестабильность в расчетах в долларах вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчетов", — отметил президент.

Он также подчеркнул, что идет работа с ключевыми торговыми партнерами над созданием систем, независимых от международной межбанковской системы SWIFT.

Цена на нефть устраивает Москву



Говоря о ситуации на рынке нефти, глава государства отметил, что Россию вполне устраивает цена на уроне 60 долларов за баррель.

Он также подчеркнул, что Москва никогда не ставила, и не будет ставить перед собой цель подорвать рынок сланцевой нефти.

По словам российского лидера, договоренности в рамках ОПЕК+ исполнены на 100%, Москва готова продолжать совместную работу по этому соглашению.

"Все договоренности были исполнены. Такого раньше не было в самой организации никогда <…> Должен признать, что это произошло в значительной степени благодаря позиции Саудовской Аравии. Это заслуга Саудовской Аравии и наследного принца, он был инициатором этой работы", — отметил Путин.

ЕС потерял 400 тысяч рабочих мест

По словам главы государства, санкции западных стран, введенные против России, привели к тому, что только в Евросоюзе исчезли 400 тысяч рабочих мест.

"Есть очевидные вещи, объективные, подтвержденные статистикой. У нас со странами ЕС, а это наш крупнейший торгово-экономический партнер, был в свое время товарооборот 450 миллиардов долларов, сейчас — 236 (миллиардов долларов), по-моему. Разница есть. И по оценкам Европарламента, недопоставка европейской продукции на российский рынок привела к сокращению 400 тысяч рабочих мест на предприятиях стран Евросоюза", — сказал Путин.

Такое воздействие он назвал ударом по экономике европейских стран, по людям и по социальным вопросам.

Президент заметил, что поведение партнеров негативно влияет на российскую экономику, однако, по его словам, есть и плюсы.

"После того, как Россия, очевидно совершенно, адаптировалась к такому роду поведения со стороны партнеров, и это стало для всех очевидно, — плюсов для нас на данный момент даже больше. При сохранении такой макроэкономической политики, при такой устойчивости, которую демонстрирует сегодня Россия, работать можно, и с прибылью", — подчеркнул Путин.

Форум "Россия зовёт!" — одна из ведущих площадок по привлечению капитала в российскую экономику, улучшению инвестиционного климата и развитию внешних экономических и деловых связей страны.