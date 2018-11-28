Орешкин сравнил биткоин с мыльным пузырем

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Криптовалюта биткоин сдулась как мыльный пузырь, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Если можно быстро вспомнить, что говорил, например, я тот же год назад, когда стоимость биткоина взлетала, там, чуть ли не до 20 тысяч долларов за биткоин — а сейчас это уже меньше 4 тысяч долларов — мы говорили очень простые вещи: сам биткоин — это мыльный пузырь, он сдулся, это и произошло", — сказал он в интервью "РБК ТВ" на полях инвестфорума "ВТБ Капитала" "Россия зовёт!"

"Но что очень важно, эта тема — она привлекает внимание к инвестициям в новые технологии, в технологию блокчейн, она приводит технологию к инвестициям в вычислительные мощности. Это и произошло, мы видим большое количество фондов, большое количество проектов", — добавил Орешкин.

По его словам, многие неквалифицированные инвесторы пострадали из-за вложений в криптовалюту. "Мы постоянно предупреждали, что не надо играть с этим огнем, стоимость биткоина может упасть, упасть катастрофически, что и произошло. К сожалению, много людей пострадали, но, опять же, с точки зрения новых технологий, нового бизнеса это дало позитивный импульс. Поэтому в том числе уже на межгосударственном уровне обсуждается вопрос большего внимания к индустрии", — заключил министр.

Правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в России пока не определен. В марте в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Но Банк России неоднократно заявлял, что не считает допустимым обмен криптовалют на рубли, валюту или иное имущество, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных операций.