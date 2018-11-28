Санкции против России стали ударом для Европы, заявил Путин

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Санкции, введенные против РФ, привели к сокращению 400 тысяч рабочих мест в странах Евросоюза из-за недопоставки европейской продукции на российский рынок, заявил президент России Владимир Путин в среду.

"Я считаю, что любые политически мотивированные незаконные, с точки зрения международных правовых норм, норм ВТО, ограничительные меры вредны для всех. В том числе для тех, кто это делает. Есть очевидные вещи, объективные, подтвержденные статистикой. У нас со странами ЕС, а это наш крупнейший торгово-экономический партнер, был в свое время товарооборот 450 миллиардов долларов, сейчас — 236 (миллиардов долларов), по-моему. Разница есть. И по оценкам Европарламента, недопоставка европейской продукции на российский рынок привела к сокращению 400 тысяч рабочих мест на предприятиях стран Евросоюза", — сказал Путин на просьбу прокомментировать санкции в ходе пленарного заседания форума "Россия зовет".

"Это разве не удар по экономике стран ЕС и по людям, по социальным вопросам? Ведь это семьи, их доходы, дети. Вот к чему приводят такие вещи", — отметил он.

Президент заметил, что такое поведение партнеров, безусловно, влияет негативно на российскую экономику, однако, по его словам, есть и некоторые плюсы.

"Конечно, это негативно влияет и на нас, негативно влияет на российскую экономику. Но после того, как Россия, очевидно совершенно, адаптировалась к такому роду поведения со стороны партнеров, и это стало для всех очевидно, — плюсов для нас на данный момент даже больше. При сохранении такой макроэкономической политики, при такой устойчивости, которую демонстрирует сегодня Россия, работать можно, и с прибылью", — добавил глава государства.