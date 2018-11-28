Россия работает над созданием систем расчетов, независимых от SWIFT

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Россия работает с ключевыми торговыми партнёрами над созданием систем, которые были бы независимы от международной системы банковских расчётов SWIFT, сообщил в ходе форума "Россия зовёт!" президент РФ Владимир Путин.

"С некоторыми странами мы сейчас активно работаем — с нашими торгово-экономическими партнёрами, над созданием систем, которые были бы независимы от SWIFT", — сказал глава государства.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 10,8 тысячи крупнейших организаций в более чем 200 странах. Сама система в октябре 2014 года заявляла, что испытывает давление со стороны ряда государств, настаивающих на ее присоединении к санкциям против РФ, однако не намерена поддаваться.