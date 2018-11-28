Путин заявил о необходимости совершенствовать систему профобразования

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил о необходимости совершенствовать систему профессионального образования, обеспечить эффективную переподготовку кадров для того, чтобы вывести страну в ряды крупнейших экономик мира и значительно повысить уровень жизни граждан.

"Будем совершенствовать систему профессионального образования, обеспечивать постоянное развитие компетенции и эффективную переподготовку кадров. Во-вторых, сконцентрируем огромные ресурсы и окажем поддержку частным компаниям для развития инфраструктуры", — заявил президент на форуме "Россия зовет".

Ранее Путин заявил, что нынешние темпы экономического роста недостаточны для кардинального повышения уровня жизни населения РФ.