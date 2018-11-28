Трамп настроен на работу, но надо найти точки соприкосновения, заявил Путин

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп настроен на работу в целом позитивно, надо найти точки соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин в выступлении на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"

"Насколько я представляю, я чувствую, и он сам мне об этом говорил, мы в Париже вместе обедали, сидели друг напротив друг, в течение часа примерно разговаривали друг с другом и с другими коллегами, которые рядом сидели. В принципе, насколько я понимаю, президент Трамп настроен в целом позитивно, надо найти эти точки соприкосновения. И — это уже не от меня, от администрации зависит — найти какой-то общий консенсус внутри самих Соединенных Штатов, который настроил здесь всю американскую элиту на такую работу со своими партнерами", — сказал Путин.