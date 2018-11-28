У России нет цели уходить от доллара, это он уходит от нас, заявил Путин

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Россия вынуждена уходить от доллара, но не резко и не во вред себе, заявил Владимир Путин на ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!".

Президент отметил, что Россия не стремится уйти от использования доллара, но пояснил, что власти вынуждены делать определенные шаги для этого.

"У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас. И те, кто принимает соответствующие решения, они стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше, потому что такая нестабильность в расчетах в долларах вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчетов", — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что идет работа с ключевыми торговыми партнерами над созданием систем, независимых от международной межбанковской системы SWIFT.