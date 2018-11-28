Медведев назвал затягивание строительства атомных ледоколов недопустимым

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Строительство новых атомных ледоколов — это ключевое условие для реализации планов по развитию Северного морского пути, поэтому затягивание их строительства недопустимо, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Развитие Северного морского пути, увеличение грузооборота по нему до 80 миллионов тонн к 2024 году — это один из приоритетов освоения Арктики, этот приоритет обозначен в майском указе президента", — сказал Медведев

"Строительство новых ледоколов — это, действительно, ключевое условие для достижения этой цели. Очевидно, что здесь недопустимо и затягивание сроков, и какие-то иные проблемы. Буквально вчера на эту тему мы говорили с президентом страны. Здесь имеется общая позиция о необходимости активного строительства всех типов ледоколов и, конечно, обеспечения их финансирования. Эта позиция руководством страны полностью поддерживается", — добавил премьер-министр.

Сейчас в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом" идет строительство трех новых универсальных атомных ледоколов проекта 22220: головной ледокол "Арктика" и первый серийный ледокол "Сибирь" спущены на воду, второй серийный атомоход "Урал" пока находится на стапелях. Сроки сдачи этих ледоколов неоднократно откладывались. В настоящее время сроком сдачи "Арктики" обозначен 2019 год, "Сибири" — 2020 год, "Урала" — 2021 год.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт станут самыми большими и мощными в мире по сравнению с действующими атомоходами. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Ранее сообщалось, что на Балтийском заводе будут построены еще два атомных ледокола проекта 22220.

Кроме того, в России будут построены три еще более мощных атомных ледокола проекта 10510 "Лидер". Основными задачами этих атомоходов должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. Проведение крупнотоннажных судов предполагается за счет большой ширины этих ледоколов.

Вице-премьер Юрий Борисов в сентябре нынешнего года сообщил журналистам, что строить новые атомные ледоколы проекта 10510 будет приморский судостроительный комплекс "Звезда" в кооперации с российскими судостроителями, в том числе с петербургским Балтийским заводом.