Товарооборот Псковской области и Белоруссии в 2018 году вырос на 22%

ПСКОВ, 28 ноя — РИА Новости. Товарооборот Псковской области и Республики Беларусь в 2018 году вырос на 22% по сравнению с 2017 годом, до 168 миллионов долларов, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам переговоров с госсекретарем Союзного Государства, прошедших в рамках пресс-тура представителей российских и белорусских СМИ в регион.

Пресс-тур организован Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

"Если говорить о сотрудничестве в 2018 году, товарооборот составил 168 миллионов долларов — это на 22% больше, чем результаты нашего сотрудничества в 2017 году. И мы рассчитываем, что эту положительную динамику мы сохраним в будущей нашей работе", — сказал глава региона.

По его словам, на встрече с госсекретарем обсуждались также вопросы совершенствования дорожной инфраструктуры, что важно для развития совместного бизнеса. Кроме того, поднимался вопрос организации прямого железнодорожного сообщения между Минском и Псковом.

Ведерников отметил, что между территориями исторически сложились тесные отношения не только в экономическом, но и в культурном плане.

"У нас достаточно хорошие связи в культурном плане. Традиционно проходят мероприятия "Курган дружбы". В этом году принимающей стороной была Белоруссия, а в следующем году мероприятию будет 60 лет и за это мероприятие будет отвечать российская сторона. Постараемся вместе с белорусскими коллегами сделать, чтобы это было яркое, хорошее, международное мероприятие, которое с одной стороны напоминает нам о событиях Великой Отечественной войны, с другой стороны объединяет наших ветеранов", — сказал глава области.