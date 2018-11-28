Набиуллина рассказала, как ЦБ принимает решение по ключевой ставке

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Центральный банк России принимает решение по ключевой ставке исходя из трехлетнего прогноза, опирается на долгосрочные факторы, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Что касается ключевой ставки, очень важны несколько принципов. Первое — конечно, мы принимаем решение по ставке исходя из прогноза. И трехлетний прогноз имеет важное значение для того, чтобы не запаздывать в реакции денежно-кредитной политики. Потому что все меры денежно-кредитной политики действуют с определённым лагом", — сказала Набиуллина, выступая на форуме "Россия зовет".

"Второе — мы опираемся на устойчивые тенденции. На те факторы, которые имеют длительное действие",- добавила она.

ЦБ РФ на последнем заседании совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Однако до этого — в сентябре — повысил ее впервые с декабря 2014 года.