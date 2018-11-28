Рост НДС повлияет на инфляцию краткосрочно, заявила Набиуллина

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Повышение НДС в России с 1 января 2019 года является фактором краткосрочного влияния на инфляцию, но может иметь и длительные эффекты, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
Основная ставка НДС в России с 1 января 2019 года вырастет с нынешних 18% до 20%. ЦБ в августе оценивал общий вклад повышения НДС в годовую инфляцию в коридоре от 0,6 до более чем 1,5 процентного пункта. Основное влияние роста НДС, по мнению регулятора, придется на первые месяцы 2019 года.