СМИ: ФРГ и Франция выступили против ужесточения санкций в отношении России

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Германия и Франция выступают против ужесточения антироссийских санкций на фоне инцидента в Керченском проливе, сообщило издание Welt со ссылкой на дипломатические источники в Европейском союзе.

Как пишет издание, накануне в Брюсселе прошло секретное заседание комитета по политике и безопасности, на котором дипломаты обеих стран заявили, что сейчас важно принимать "меры по укреплению доверия". По словам источников, санкции к ним не относятся.

Вместо этого, сообщает газета, правительства Германии и Франции хотят продолжить дипломатические усилия с учетом роли Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которую она может сыграть для разрешения ситуации в Керченском проливе.

Утром 25 ноября украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли государственную границу России, нарушив при этом 19 и 21 статьи Конвенции ООН по морскому праву.

Они вошли во временно закрытую российскую акваторию, направляясь из Черного моря к Керченскому проливу, опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских пограничников. В результате против нарушителей применили оружие. Трое украинских военных получили ранения, им оказали медицинскую помощь. Корабли с 24 моряками на борту задержали. ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией. По его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права, действия украинских моряков были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что российские пограничники действовали в соответствии с международным и внутренним правом — это была реакция на вторжение иностранных военных кораблей в территориальные воды страны.