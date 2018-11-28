США одобрили продажу Египту десяти вертолетов Apache

ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Госдепартамент США одобрил продажу Египту десяти штурмовых вертолетов наземной поддержки Boeing Apache за 1 миллиард долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, которое входит в систему Пентагона.

"Госдепартамент принял решение одобрить возможную внешнюю военную продажу Египту десяти ударных вертолетов AH-64E Apache ориентировочной стоимостью 1 миллиард долларов", — говорится в сообщении.

Также одобрена продажа патронов на общую сумму 201 миллион долларов.

Отмечается, что предполагаемая сделка не изменит военный баланс в регионе.