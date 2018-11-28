На крючке у Трампа: почему саудиты предали ОПЕК

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Максим Рубченко. Цены на нефть Brent упали ниже 60 долларов за баррель. Основная причина обвала котировок — рекордное увеличение добычи в Саудовской Аравии в ноябре, когда королевство значительно превысило свою квоту в рамках ОПЕК+. Почему Эр-Рияд жертвует собственными интересами ради США и что решат члены картеля на заседании в следующий четверг — в материале РИА Новости.

Залили рынок

К концу ноября добыча нефти в Саудовской Аравии достигла исторического рекорда — 11,2 миллиона баррелей в сутки. При этом квота, установленная соглашением ОПЕК+, — 10,5 миллиона баррелей. Одновременно с усиленной разработкой месторождений Эр-Рияд активно распродает нефть из своих запасов.

Все это происходит на фоне беспрецедентных объемов нефтедобычи в США. С начала года там увеличили производство на два миллиона баррелей в сутки и сегодня добывают рекордные 11,6 миллиона ежедневно.

В результате, по оценке инвестбанка JPMorgan, мировая добыча сейчас превышает спрос на 1,2 миллиона баррелей в день. Эксперты напоминают: такой же разрыв между предложением и спросом наблюдался в 2015 году, когда нефтяные цены рухнули ниже 30 долларов.

Самое любопытное в сложившейся ситуации — позиция Саудовской Аравии. Королевство испытывает большие финансовые сложности, и еще в начале ноября министр энергетики Халид аль-Фалих признал, что для Эр-Рияда оптимальная стоимость черного золота — 70 долларов за баррель.

Аналитики Международного валютного фонда считают эту оценку сильно заниженной. По их мнению, госбюджет королевства будет бездефицитным только при 88 долларах за баррель. Как бы то ни было, Эр-Рияду необходим рост нефтяных котировок, для чего производство нужно уменьшать, а не наращивать. С этим согласны и сами саудиты.

"Ситуация на рынке указывает на необходимость снизить поставки на миллион баррелей в сутки по сравнению с октябрем", — заявил аль-Фалих 12 ноября после внеочередного заседания мониторингового комитета ОПЕК+.

Он даже пообещал, что в декабре Саудовская Аравия уменьшит добычу на 500 тысяч "бочек" в день, чтобы обеспечить восстановление котировок. Однако действия Эр-Рияда вызывают серьезные сомнения в искренности подобных заявлений.

Дело в том, что сейчас саудиты вынуждены больше прислушиваться не к партнерам по ОПЕК+, а к Дональду Трампу.

Услуга за услугу

Американский президент уже неоднократно обращался к ОПЕК с требованиями нарастить добычу и снизить цены. В частности, перед сентябрьской встречей мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире Трамп призвал участников остановить подорожание нефти, упирая на то, что именно США обеспечивают безопасность государств, входящих в картель.

"Мы защищаем страны Ближнего Востока, их безопасность зависит от нас, и все же они продолжают поднимать цены на нефть все выше и выше! Мы это запомним. Монополия ОПЕК должна снизить цены сейчас же!" — написал он в твиттере.

До недавнего времени члены картеля благополучно игнорировали требования и угрозы из Вашингтона. В частности, участники встречи в Алжире, вопреки требованию Трампа, заявили о намерении сократить производство нефти в следующем году.

Ситуация резко изменилась после убийства колумниста газеты The Washington Post Джамаля Хашукджи в саудовском консульстве в Стамбуле в начале октября. Турецкие и американские спецслужбы официально сообщили, что к убийству может быть причастно высшее руководство Саудовской Аравии и лично наследный принц Мохаммед бин Салман.

Однако Трамп публично усомнился в этом и подтвердил, что Вашингтон останется партнером Эр-Рияда.

"Если мы разорвем отношения с Саудовской Аравией, цены на нефть взлетят до небес — до 150 долларов за баррель. Россия была бы очень этому рада. Я сдерживаю цены, Саудовская Аравия помогает мне сдерживать их. Я не собираюсь разрушать мировую экономику и экономику нашей страны, совершая безрассудные действия в отношении Саудовской Аравии", — объяснил глава Белого дома 20 ноября.

Так Трамп избавил королевство от угрозы санкций, о необходимости которых говорят многие американские конгрессмены. За что Эр-Рияд ему очень благодарен.

Мало того, саудиты хотят, чтобы Трамп выиграл президентские выборы 2020 года, и готовы ему в этом помогать. В частности, делать все возможное для снижения нефтяных цен.

Незаметное снижение

Главный вопрос, волнующий сегодня всех аналитиков, — как далеко Эр-Рияд готов зайти в самопожертвовании, рискуя крахом собственной экономики.

На ноябрьских переговорах в Абу-Даби страны ОПЕК обсуждали возможность снова сократить добычу — на 1,4 миллиона баррелей в день по сравнению с октябрьским уровнем. Теперь реализация этих планов под угрозой.

По мнению The Wall Street Journal, Саудовская Аравия пытается найти некий промежуточный вариант, учитывающий как намерение картеля ограничить избыточное предложение, так и желание Трампа не допустить подорожания нефти. Высказывается идея объявить на встрече ОПЕК+ в следующий четверг, что квоты на добычу, установленные в 2016 году, сохраняются.

Формально это не будет очередным сокращением добычи, но по факту предложение нефти снизится, поскольку сейчас члены картеля суммарно превышают квоты примерно на миллион баррелей в сутки.

Как подчеркивает The Wall Street Journal, такой вариант устроит и производителей нефти, и Трампа.

Аналитики банка Societe Generale подсчитали, что если ОПЕК+ сократит добычу на миллион баррелей в день, появится шанс на возвращение цены Brent в диапазон 70-80 долларов.

Если члены картеля не захотят вернуться к соблюдению первоначальных договоренностей, котировки черного золота могут упасть еще на пять-десять долларов.