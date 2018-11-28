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Экономика

ВТО — все. Новый год может стать для организации последним

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© AFP 2018 / Fabrice CoffriniВход в здание штаб-квартиры ВТО в Женеве, ШвейцарияВход в здание штаб-квартиры ВТО в Женеве, Швейцария
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Александр Лесных. В 2019 году истекает срок полномочий двух из трех оставшихся судей апелляционного суда Всемирной торговой организации (ВТО). Назначить новых могут помешать американцы: Дональд Трамп не раз угрожал выходом США из ВТО, если та не станет плясать под его дудку. Другие страны, в том числе из ЕС, американского президента не поддерживают. Что ждет главное международное торговое объединение и как это скажется на России — в материале РИА Новости.

За что боролись

Фермер на крыше комбайна во время уборки урожая в штате Иллинойс. Архивное фото
© AP Photo / Seth Perlman
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ВТО, возникшая в 1995 году на основе Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), заключенного в 1947-м, — по сути, аналог ООН, призванный регулировать международный товарооборот и способствовать развитию торговых отношений во всем мире.

Россия потратила 18 лет на переговоры о вступлении в организацию. Для страны, намеревающейся занять лидирующие позиции в мировом экспорте товаров и услуг, приведение тарифов и торговых правил в соответствие со всеми международными стандартами было жизненно необходимо.

"В ходе непростого и длительного переговорного процесса мы согласовали и привели в соответствие с правилами ВТО сотни наших тарифных позиций, отечественное законодательство. Мы уже достаточно долгое время фактически использовали нормы и стандарты ВТО. А тот факт, что все члены ВТО одобрили подключение России к организации, является признанием полной готовности российской экономики к новым условиям", — отмечал Владимир Путин в интервью РИА Новости в 2013 году.

Однако на деле получилось, что сама ВТО оказалась не готова к новым экономическим реалиям. В частности, выяснилось, что ключевая проблема главной мировой площадки, предназначенной для обсуждения и разрешения накопившихся между ее участниками противоречий, — отсутствие реальных инструментов урегулирования споров.

Кроме того, ВТО отличается крайней неповоротливостью в принятии конкретных решений. Организация явно нуждается в срочном реформировании.

В последних числах ноября совместные предложения по изменениям в апелляционном суде ВТО внесли Китай, Индия, ЕС, Норвегия, Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Исландия, Мексика и Сингапур.

Трамп против

Демонстрация против жесткой экономической политики и безработицы в Италии. Архивное фото
© AP Photo / Salvatore Laporta
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Сейчас в этом органе Всемирной торговой организации всего трое судей из семи. За минувший год суд вынес только три решения — остальные одиннадцать, по сути, зависли.

Это вполне устраивает Дональда Трампа: из-за развязанной им торговой войны против всего мира в ВТО обратились многие страны, затронутые протекционистской политикой США, включая Китай, Россию и даже союзников США по НАФТА — Канаду и Мексику.

Американские политики привыкли использовать международные организации исключительно в качестве марионеток для продавливания собственных интересов. Поэтому сильная ВТО, способная призвать к ответу за действия, направленные на замедление мировой торговли, а как следствие — роста экономики, действующему президенту США попросту не нужна.

Еще в июле администрация Трампа подготовила законопроект, позволяющий игнорировать решения ВТО в случае их несоответствия государственным интересам. Сам хозяин Белого дома в интервью Bloomberg заявил, что США готовы покинуть организацию, если та "не улучшит свою работу".

Именно поэтому Вашингтон блокирует переназначение судей — у двух из них срок полномочий истекает уже в следующем году. А значит, после того как действующим останется только один, апелляционный суд ВТО утратит минимальный кворум.

© AFP 2018 / Nicolas AsfouriПортреты президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на обложках журналов в Пекине, Китай
© AFP 2018 / Nicolas Asfouri
Портреты президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на обложках журналов в Пекине, Китай

Организация, таким образом, лишится инструментов для принятия решений по текущим спорам. Фактически ее функции сохранятся только на бумаге.

"Без этого ключевого механизма соблюдения регуляторных норм будет утеряно важное средство поддержания стабильности в мировой торговле", — подчеркнула еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём.

Не ломать, а строить

Женщина на одной из улиц Бостона во время метели. Архивное фото
© AP Photo / Michael Dwyer
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Чтобы избежать такого сценария, призывающие к реформам страны — участницы ВТО предлагают наделить судей правом продолжать работу над текущими исками даже по истечении срока полномочий и сократить время рассмотрения таких дел до 90 дней.

Кроме того, предлагается снять с судей функцию трактовки коллизий, возникающих из-за несоответствия внутренних правовых норм государств, участвующих в процессе, — иными словами, предписать заниматься только тем, для чего они и предназначены: разрешать споры, не отвлекаясь на сопутствующие проблемы.

Не менее важная идея — ввести ежегодные совещания по обсуждению и корректировке внутренней судебной практики. Это связано с тем, что зачастую апелляционный орган ссылается на предыдущие решения, как это принято в странах с прецедентным правом (Великобритания и США). Проще говоря, суд выносит такие же решения по новым спорам, как и по старым, если характер очередного конфликта соответствует тому, что уже было предметом разбирательства.

Однако в большинстве стран — участниц ВТО применяется состязательное право: каждое новое дело рассматривается в соответствии с действующими законами, а решения по ним выносятся вплоть до противоположных, учитывая обстоятельства.

Позиция России в отношении ВТО неизменна. "Мы, конечно, не ставим под вопрос наше участие во Всемирной торговой организации. Более того, мы об этом неоднократно говорили на различных площадках: сегодня никакой альтернативы ВТО не существует. Ее роль в качестве медиатора в международных торговых спорах остается ведущей", — подчеркнул в конце июня премьер Дмитрий Медведев.

Показательно, что даже когда Евросоюз не признает поражение в споре касательно свиного эмбарго (ЕС неправомерно требует компенсации 1,39 миллиарда евро ежегодно за введение Россией запрета на импорт европейской свинины), Москва предпочитает решать все вопросы по правилам организации и настроена на диалог с Брюсселем.

© Виталий ПодвицкийВ свободный полет
© Виталий Подвицкий
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