Козак и независимые АЗС обсудили розничный рынок топлива

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак во вторник провел совещание о ситуации на розничном рынке нефтепродуктов с участием независимых сетей АЗС и нефтетрейдеров, сообщил журналистам представитель вице-премьера Илья Джус.
Один из участников встречи сообщал агентству, что АЗС планировали обсудить текущие проблемы и свои предложения по стабилизации ситуации на топливном рынке, его развитию.
На встрече у Козака 31 октября Минэнерго, ФАС, нефтекомпании и независимые НПЗ согласовали меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. Позже Козак заявил, что ФАС и Минэнерго до конца года проверят долю независимых АЗС на региональных рынках, и в случае монопольного положения с ними тоже будет подписано соглашение по ценам. Если какая-либо компания нарушит соглашение, государство пообещало ввести заградительные экспортные пошлины на нефтепродукты.
Согласно протоколу совещания у Козака, на котором были достигнуты договоренности с компаниями, вице-премьер поручил ФНС и ФАС проводить внеплановые проверки деятельности независимых сетей автозаправок, обратив особое внимание на организации, превышающие индикативный уровень цен на топливо более чем на 4%.