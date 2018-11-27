Инициатива Белоусова по приоритетным проектам собрала 981 заявку

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Рабочая группа по реализации инвестпроектов в рамках инициативы помощника президента РФ Андрея Белоусова сформировала перечень из 981 проекта на общую сумму 81 триллион рублей, следует из материалов к заседанию рабочей группы, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Как сообщили РИА Новости в одной из компаний из "списка Белоусова", очередное заседание рабочей группы состоялось в понедельник под руководством первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова. На заседании, по словам собеседника агентства, была озвучена информация о представленных инвестпроектах и их общих параметрах, а также шла речь о возможных мерах поддержки, однако окончательных решений по перечню проектов принято не было.

"На текущий момент рабочей группой сформирован перечень из 981 проекта, предложенного частным бизнесом, федеральными министерствами и субъектами Российской Федерации. Общий объем инвестиций по предложенным проектам составляет около 81 триллиона рублей в сферах развития транспортной инфраструктуры (259 проектов), сельского хозяйства (81 проект), химии и нефтехимии (74 проекта), цифровизации (55 проектов), экологии и природопользования (29 проектов) и иных. Внешэкономбанком совместно с РФПИ проведена экспертиза 153 проектов общим объемом 4,7 триллиона рублей", — говорится в материалах к заседанию группы.

В том числе, как отмечается в материалах, за последние три недели получены инвестиционные заявки от 54 предпринимателей на реализацию 207 проектов с объемом инвестиций более 14,5 триллиона рублей.

В конце октября глава РСПП Александр Шохин сообщал журналистам, что в рамках инициативы Белоусова собрано 700 проектов на 46 триллионов рублей, из которых 400 представлены федеральными органами власти. По оценке Шохина, по итогам road-show для дальнейшей работы может остаться примерно треть из 400 проектов.

Белоусов в июле предложил изъять дополнительные доходы от ослабления рубля у металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на 500 миллиардов рублей в год. В список попали Evraz, НЛМК, "Норникель", "Северсталь", ММК, "Металлоинвест", СУЭК, "Мечел", "Алроса", "Полюс", "Сибур", "Фосагро", "Уралкалий" и "Акрон". Однако позже на встрече с бизнесом была достигнута договоренность совместно решить, как без ущерба для текущей деятельности компаний стимулировать их инвестиции в инвестпроекты, соответствующие приоритетам майского указа президента РФ. Рабочая группа с участием бизнеса и представителей властей занимается формированием критериев отбора проектов, приоритетных для инвестиций.