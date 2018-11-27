Правительство утвердило правила предоставления субсидий ВГТРК

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК), а также субсидий вещателям на подготовку теле- и радиопрограмм по военно-патриотической тематике, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Субсидия предоставляется ВГТРК на финансовое обеспечение деятельности, а также на покрытие расходов, связанных с производством программного продукта, наполнением им телерадиоэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей и радиослушателей, на обеспечение международной деятельности, содержание зарубежных корреспондентстких пунктов.

Средства из бюджета выделяются и на финансовое обеспечения мероприятий по переходу на производство программ в цифровом формате, в частности, на приобретение и монтаж оборудования, а также на организацию тестового вещания региональных каналов в первом мультиплексе.

Предоставление субсидий телерадиовещательным организациям на подготовку теле-и радиопрограмм по военно-патриотической тематике осуществляется в рамках реализации госпрограммы "Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы". Они включают в себя, в частности, средства на оплату труда, техуслуг, услуг информационных агентств и других поставщиков информации, осуществление съемок, использование архивных материалов аренду помещений и прочее.