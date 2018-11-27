На нацпроект "Наука" дополнительно выделят более трехсот миллиардов рублей

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. На национальный проект "Наука" дополнительно выделят более трехсот миллиардов рублей, рассказал Владимир Путин на заседании совета по науке.
Он напомнил, что всего на нацпроект выделят 635 миллиардов рублей.
В майских указах Владимир Путин поручил правительству разработать национальный проект в сфере науки. Согласно ему, к 2024 году Россия должна входить в число пяти ведущих стран мира, которые занимаются исследованиями и разработками в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.
"Наука" будет реализовываться в рамках трех больших федеральных проектов. За каждый из них отвечают по одному заместителю Минобрнауки и вице-президент Российской академии наук.