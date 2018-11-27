На нацпроект "Наука" дополнительно выделят более трехсот миллиардов рублей

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. На национальный проект "Наука" дополнительно выделят более трехсот миллиардов рублей, рассказал Владимир Путин на заседании совета по науке.

"Наука, технология, образование должны сквозной линией проходить через все наши нацпроекты и программы. Но в концентрированном виде эта работа будет осуществляться в рамках специального, отдельного национального проекта "Наука", — отметил глава государства.

Он напомнил, что всего на нацпроект выделят 635 миллиардов рублей.

В майских указах Владимир Путин поручил правительству разработать национальный проект в сфере науки. Согласно ему, к 2024 году Россия должна входить в число пяти ведущих стран мира, которые занимаются исследованиями и разработками в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

"Наука" будет реализовываться в рамках трех больших федеральных проектов. За каждый из них отвечают по одному заместителю Минобрнауки и вице-президент Российской академии наук.