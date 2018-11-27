Сербия готовится к прокладке продолжения "Турецкого потока"

Первый участок газопровода Южный поток в 80 километрах к северу от столицы Сербии Белграда. Архивное фото

Первый участок газопровода Южный поток в 80 километрах к северу от столицы Сербии Белграда. Архивное фото

БЕЛГРАД, 27 ноя – РИА Новости. Разрешения на прокладку продолжения газопровода "Турецкий поток" по территории Сербии уже запрошены, и проблем с их получением возникнуть не должно, технически же для строительства "все готово", заявил генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович в эфире телеканала PRVA TV.

Баятович отметил, что разрешение запрошено у национального Агентства по энергетике, кроме того, в настоящее время проект находится и на рассмотрении Энергетического сообщества Юго-Восточной Европы (ЮВЕ), которое должно сформулировать свою позицию в течение 60 дней.

В связи с этим он подчеркнул, что есть важное правовое отличие "Турецкого потока" от несостоявшегося проекта "Южный поток". "Южный поток" реализовывался на основе международных соглашений, а все, что делается сейчас, происходит по сербскому закону об энергетике, который соблюдает все правила Третьего энергетического пакета — документы так подготовлены, что решение не может быть негативным", — выразил уверенность Баятович.

"Все готово для строительства этого газопровода", — подытожил он, добавив также, что 15 декабря планируются переговоры с Болгарией, откуда придет газопровод, об объемах поставок.

Глава МИДа Сербии Ивица Дачич заявил накануне, что его страна рассчитывает на проект "Турецкого потока". По его словам, это бы обеспечило стабильность снабжения газом и позволило бы Сербии стать транзитной страной для газовых поставок.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.