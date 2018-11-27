ВТБ получил премию Финансового университета за качество услуг для МСБ

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Банк ВТБ стал лауреатом премии Финансового университета при правительстве РФ в области качества жизни в номинации "Банк для малого и среднего бизнеса", сообщает пресс-служба банка.

Награждение состоялось в рамках проходящего в Москве V Международного форума Финансового университета "Как попасть в пятерку". Как отмечается в сообщении, эксперты университета дали высокие оценки качеству финансовых услуг банка в сегменте малого и среднего бизнеса, используя данные социологических опросов.

"Мы непрерывно совершенствуем наши продукты и сервисы, чтобы соответствовать возрастающим требованиям клиентов. Наша основная цель — стать банком первого выбора для предприятий малого и среднего бизнеса, и эта награда подтверждает верность выбранной нами стратегии", — привели в пресс-службе комментарий заместителя президента-председателя правления ВТБ Дениса Бортникова.

Как сообщили в пресс-службе, кредитный портфель банка ВТБ в сегменте малого и среднего бизнеса по итогам девяти месяцев 2018 года вырос на 15% и превысил 1 триллион рублей. Наибольшие доли в отраслевой структуре портфеля занимают предприятия торговли (28%), пищевой промышленности и сельского хозяйства (16%), а также жилищного и коммерческого строительства (14%).

Документарный портфель вырос почти на четверть и достиг 237 миллиардов рублей. В январе-сентябре текущего года наиболее активно гарантиями банка ВТБ пользовались компании в сфере транспорта и инфраструктурного строительства, пищевой промышленности и сельского хозяйства, машиностроения и горнодобывающей промышленности.

В рамках действующих программ господдержки кредитный портфель ВТБ превысил 100 миллиардов рублей. Документарный портфель — 237 миллиарда рублей. Одной из наиболее востребованных остается совместная с Минсельхозом РФ программа, в рамках которой в банке действует порядка 900 кредитных договоров на общую сумму более 111 миллиардов рублей. Кредитный портфель по ней составляет около 62 миллиардов рублей. По программам Минэкономразвития РФ ("Программа 674" и "Программа 1706") кредитный портфель составляет порядка 12,6 миллиарда рублей, а по линии Программы стимулирования кредитования Корпорации МСП — более 21,6 миллиарда рублей.

Как отметил Денис Бортников, банк продолжает активно участвовать в программах господдержки, являясь проводником механизмов льготного кредитования реального сектора. "Большой потенциал мы видим в развитии поддержки малого бизнеса. Мы намерены существенно нарастить объемы в этом сегменте", — заключил он.

Число действующих клиентов МСБ в банке ВТБ превышает 500 тысяч человек.