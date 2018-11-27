Бинбанк заявил, что не вводил дополнительных требований к переводам

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Бинбанк не вводил каких-либо дополнительных требований к переводам клиентов, но банк может приостанавливать операции с признаками несанкционированных, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

Газета "Известия" сегодня написала, что банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тысячи рублей. По данным издания, если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти переводы, их карту или счет могут заблокировать. О такой проблеме газете сообщили клиенты Бинбанка, "Тинькофф банка" и Сбербанка.

"Бинбанк не вводил какие-либо дополнительные требования к клиентам, осуществляющим p2p переводы. Банк действительно может обратиться к клиенту для подтверждения операции, если по ней выявлены признаки совершения без согласия клиента. При этом речь может идти только о приостановке сомнительной операции, но не о блокировке карточного счета клиента. Бинбанк действует в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации", — отметили в пресс-службе банка.

Ранее во вторник в Сбербанке сообщили РИА Новости, что банку неизвестно о массовых блокировках карт или счетов клиентов, а сама кредитная организация выполняет требования законодательства о противодействии отмыванию денег, но "бытовые" переводы граждан друг другу "не входят в периметр контроля". В "Тинькофф банке" рассказали агентству, что кредитная организация не проводит массовых блокировок переводов клиентов, а блокирует операции только в отдельных случаях при подозрении в мошенничестве.