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Экономика

"Яндекс" рассказал, как менялись запросы по биткоину за девять лет

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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКриптовалюта биткоин. Архивное фотоКриптовалюта биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Стоимость биткоина составляет уже менее 4 тысяч долларов, — в последнее время он стремительно дешевеет, а параллельно падает и интерес россиян к самой популярной в мире криптовалюте. "Яндекс" провел исследование и выяснил, как менялись поисковые запросы россиян по биткоину за последние 9 лет.

Монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Биткоин впервые с сентября 2017 года опустился ниже четырех тысяч долларов

В выходные курс биткоина (Bitcoin) впервые с сентября прошлого года упал ниже 4 тысяч долларов. В целом за минувшую неделю самая популярная криптовалюта обрушилась в цене примерно на 35,5%.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 11.33 мск вторника биткоин дешевел на 7,28% — до 3,722 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин опускался в цене на 6,79% — до 3,782 тысячи долларов.

Согласно исследованию "Эпоха биткоина", пик запросов про биткоин в поиске "Яндекса" пришелся на декабрь 2017 года, когда стоимость криптовалюты достигла исторического максимума. В этот период про биткоин спрашивали даже чаще, чем про доллар. "Затем последовало сильное падение в цене, и интерес к криптовалюте пошел на убыль. Это самый яркий момент в истории биткоина, во всяком случае пока, но в ней было и много чего другого", — пишут авторы исследования.

Блокчейн и биткоин
© Инфографика
Блокчейн и биткоин

Колебания цен и запросов

Сеть биткоина была запущена 3 января 2009 года. Его создатель выступал под псевдонимом Сатоши Накамото. Первое время о криптовалюте знали лишь в узком кругу, но единичные запросы уже появлялись в поиске "Яндекса".

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Стабильный, хоть и слабый, поток запросов про биткоин становится заметен только в середине 2010 года… Судя по данным поиска, многие из тех, кто начал следить за биткоином на раннем этапе, узнали о нем из публикации на сайте Slashdot — в июле 2010 года там опубликовали новость об очередном обновлении в системе. Через несколько дней после этого про биткоин стали спрашивать значительно чаще", — отмечается в исследовании.

В 2010 году начали появляться первые криптобиржи, на которых биткоины можно было менять на обычную валюту. В июле открылась биржа MtGox, и биткоин начал заметно расти в цене. К июню 2011 года пиковая стоимость валюты достигла почти 30 долларов, но через несколько дней курс резко рухнул.

"Взлеты и падения стоимости биткоина становятся мощным источником поискового интереса и темой для новостей. Если сравнить графики курса биткоина и числа поисковых запросов про него, видно, что последний по пятам следует за первым", — пишут авторы исследования.

Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В последующие годы цена биткоина пережила еще несколько мощных взлетов и падений. "Наконец, в 2017 году произошел бум, масштаб которого не идет ни в какое сравнение с тем, что было ранее. К концу года разогретый ценовыми рекордами интерес достиг такого уровня, что из тысячи запросов к "Яндексу" как минимум два были про биткоин — в декабре про стоимость биткоина спрашивали даже немного больше, чем про курс доллара", — говорится в документе.

С начала 2017 года стоимость биткоина успела вырасти в 20 раз, с 1 тысячи почти до 20 тысяч долларов, а затем упасть в три раза и стабилизироваться. Поисковый интерес россиян следовал за колебаниями курса, а также громкими событиями, к примеру, новостями о деятельности криптобирж и о вирусных атаках.

"Следы криптовалютной лихорадки видны и в данных "Яндекс.Маркета". В мае и в декабре 2017 года — то есть в периоды наиболее быстрого роста интереса к биткоину — на "Маркете" резко вырос спрос на видеокарты, которые используются для майнинга. При этом со спросом на другие популярные комплектующие не происходило никаких сильных изменений", — говорится в исследовании.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБиткоин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Биткоин

Что спрашивали россияне

"Яндекс" представил данные, что именно спрашивали россияне по криптовалюте в разные периоды. Так, в конце весны — начале лета 2017 года люди активно интересовались, действительно ли можно заработать на майнинге, а с января по май 2017-го в запросах заметен интерес к способам легкого заработка, связанным с биткоином.

Биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Например, люди спрашивали про так называемые биткоин-краны — веб-сайты, на которых можно получить несколько "сатоши" за просмотр рекламы и другие несложные действия. В мае 2017 начинается резкий рост интереса к майнингу, а вместе с ним и доля запросов про прибыльность этого занятия, конкретные модели видеокарт и особенности сборки майнинг-ферм", — сообщается в исследовании.

В августе 2017 года криптовалюта разделилась на две — обычный биткоин (BTC) и биткоин-кэш (BCH), а спустя несколько месяцев — еще и на биткоин-голд (BTG). Эти события вызвали всплеск запросов россиян. Китай, где в отношении криптовалют вводят все новые запреты, также попал в топ характерных слов.

В декабре прошлого года, на пике стоимости биткоина и поискового интереса к криптовалюте, общая доля запросов вроде "биткоин курс" и "что такое биткоин простыми словами" превысила половину всех запросов про криптовалюту. "В самом конце 2017 года резкий рост стоимости биткоина сменяется столь же резким снижением — в топ наиболее характерных слов попадают "обвал" и "падение". Встречаются в нем и "фьючерсы", торговля которыми стартовала на нескольких биржах", — говорится в документе.

В первые месяцы 2018 года поисковый интерес к криптовалютам падал, затем стагнировал. В последний период интерес ослабел настолько, что в топ характерных слов из запросов смогли проникнуть слова, не имеющие прямого отношения к теме.

"Например, "майнкрафт" появился здесь из-за игровых монет, которые с криптовалютой объединяет только название. Другая характерная для позднего периода тема — новости о криптовалютных терминалах, которые ненадолго появились в нескольких российских городах", — рассказали авторы исследования.

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