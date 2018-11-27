Кемеровская область перейдет на электроэнергию из-за цен на нефть

ШАНХАЙ, 27 ноя – РИА Новости. Кемеровская область переходит на максимальную электрификацию, чтобы сократить расходы от использования нефти, и может перевести весь транспорт и промпредприятия на электроэнергию, заявил губернатор области Сергей Цивилев, находящийся с рабочим визитом в Китае.

"Мы переходим на максимальную электрификацию Кузбасса. У нас нет нефти, цена на этот продукт постоянно растет и очень серьезно влияет на нашу себестоимость. Машины, работающие на нефти, наносят серьезный ущерб экологии", — заявил Цивилев во время встречи с руководством Китайской угольной инженерно-технологической корпорации CCTEG.

Он добавил, что регион богат углем и может использовать этот ресурс для получения электроэнергии.

"Мы можем получать из угля электроэнергию и переводить весь транспорт и промышленные предприятия именно на использование электроэнергии", — сказал Цивилев.

Он подчеркнул, что регион всячески приветствует использование техники на электричестве, а также производство электроэнергии из угля.