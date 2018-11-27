Челябинский губернатор рассказал о диверсификации экономики региона

ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноя — РИА Новости. Челябинская область добилась того, что основные инвестиции в настоящее время направляются в неметаллургические сектора: в регионе создан приборостроительный кластер, в планах — транспортное машиностроение, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Борис Дубровский.

"Уже несколько лет мы занимаемся диверсификацией экономики и добились того, что сейчас основной поток инвестиций идет в неметаллургические сектора. В рамках областной кооперации создано пять промышленных кластеров, в том числе приборостроительный "ПЛАНАР" и машиностроительный "Уралагромаш". Запланировано открытие еще двух — транспортного машиностроения и приводной техники и спецэкипировки. Также у нас есть крупные индустриальные парки "Станкомаш" и "ММК", — сказа глава региона.

По его словам, регион делает ставку, "конечно, и на цифровую экономику". Так, в феврале этого года на базе IT-парка начал работу региональный оператор ИЦ "Сколково", отметил он. Уникальные системы измерения предлагает промышленная группа "Метран", телеметрические — компания "Папилон", проект инновационного развития "Индустрия 4.0" реализует Магнитогорский металлургический комбинат, пояснил Дубровский.

Кроме того, новые направления развиваются в моногородах, четыре из них имеют статус ТОСЭР, уточнил он. За последние два года при помощи фонда поддержки промышленности Челябинской области там создали 1,13 тысячи новых рабочих мест, "а в "атомные" Озерск и Снежинск благодаря особому статусу территорий мы планируем привлечь 9,4 миллиарда рублей инвестиций и создать почти 1,9 тысячи новых рабочих мест", сказал глава области.