В Китае заявили о готовности к переговорам с США по торговле

ПЕКИН, 27 ноя — РИА Новости. Китай готов к честному и равному диалогу с США по решению торговых противоречий, но при этом Пекин намерен продолжать решительно отстаивать свои права и интересы, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы многократно подчеркивали, что торгово-экономическое сотрудничество Китая и США взаимовыгодно по своей природе, мы готовы к урегулированию существующих противоречий с американской стороной путем переговоров на основе равенства, искренности и честности", — сказал дипломат в преддверии встречи лидеров двух стран на саммите G20.

При этом, по его словам, "Китай будет оставаться непоколебим в вопросах защиты своих законных прав и интересов".

Гэн Шуан также напомнил, что в недавнем телефонном разговоре председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп достигли согласия в том, что сторонам необходимо достичь решения по торговым проблемам, которое будет приемлемо и для США, и для Китая.

"Встреча лидеров состоится в ближайшее время, и мы надеемся, что США будет совместно с китайской стороной прикладывать усилия для того, чтобы она принесла положительные результаты", — подчеркнул Гэн Шуан.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Аргентине 30 ноября — 1 декабря, ожидается, что там состоится встреча председателя Китая Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. На прошлой неделе Трамп заявил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с Китаем в рамках этой встречи, однако в своем интервью газете Wall Street Journal в понедельник он назвал "маловероятным" то, что он примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов с текущих 10% до 25%.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год.

В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.