Саудовский принц на G20: международная изоляция или новые сделки?

КАИР, 27 ноя — РИА Новости. Наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману аль-Сауду предстоит непростая неделя: в пятницу и субботу встрече "Большой двадцатки" в Аргентине он встретится с лидерами крупнейших мировых держав впервые после убийства журналиста Джамаля Хашукджи в саудовском консульстве в Стамбуле.

Центр стабильности на Ближнем Востоке

Саудовский эксперт в области политической журналистики доктор Адиль аль-Маккинзи считает, что присутствие Мухаммеда бен Сальмана на саммите в Аргентине послужит подтверждением статуса королевства как государства, участвующего в поддержании стабильности и безопасности в мире.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных в преступлении, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.

По его аль-Маккинзи, Саудовская Аравия, в особенности после "арабской весны", одно из немногих государств на Ближнем Востоке, которое остается центром стабильности и безопасности. Эр-Рияд также является "незаменимым и надежным партнером в урегулировании негативных ситуаций на нефтяном рынке", отметил политолог.

"Все это говорит о реальном доверии к королевству, его историческом и политическом месте в условиях тех вызовов, которые раскачивают регион. Присутствие наследного принца на саммите — это подтверждение статуса и мощи королевства, а те визиты, которые предшествуют G20 — поддержка Саудовской Аравии со стороны арабского мира", — сказал аль-Маккинзи РИА Новости.

США от сделок не откажутся

Если еще несколько месяцев назад о саудовском наследнике говорили как о "молодом принце-реформаторе", то сегодня дискуссии о фактической главе Саудовской Аравии сводятся к двум вопросам: причастен ли он к убийству Хашукджи, и кто из мировых лидеров пожмет ему руку?

От рукопожатия с наследным принцем, вероятно, не откажется президент США Дональд Трамп, который, впрочем, допустил, что тот мог заранее знать об убийстве Хашукджи. Тем не менее, американский лидер неоднократно выступал в защиту позиции Саудовской Аравии по этому делу. В убийстве Джамаля Хашукджи он предложил винить весь мир, назвав его "очень жестоким местом". Также Трамп рассказал об эмоциях наследного принца после смерти Хашукджи. По его словам, Мухаммед бен Сальман сожалел о смерти журналиста больше, чем он.

Главным же доводом продолжения отношений Вашингтона с Эр-Риядом американский президент назвал многомиллиардные оружейные сделки между двумя странами. Трамп заявил, что он не хочет, чтобы Россия и Китай заняли место американских товаров на рынке вооружений Саудовской Аравии. "Они (Саудовская Аравия) платят нам более 400 миллиардов долларов, покупая и инвестируя в нашу страну. Это, возможно, самая большая сумма, когда-либо выплаченная Соединенным Штатам. И это продолжается долго, что означает сотни тысяч рабочих мест, миллионы долларов инвестиций и продукции", — заявил Трамп.

Президент США также отметил, что не намерен принимать новых мер против королевства. Ранее США внесли в список санкций 17 саудовских подданных, которые, по мнению Вашингтона, причастны к убийству.

С наследным принцем готов вести диалог и президент РФ Владимир Путин. О возможности встречи на полях G20 ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Дело Хашукджи не повлияло, по его словам, и на подготовку предстоящего визита Путина в Саудовскую Аравию. Его даты будут скоро объявлены, пояснил посол королевства в Москве Раид Халед Кримли.

В российском МИД ранее подчеркнули, что не видят оснований сомневаться в способности саудовских властей на должном уровне разобраться с этим делом.

Аль-Маккинзи отметил, что работа наследника саудовского престола на саммите G20 будет насыщенной, и ему удастся поговорить со многими мировыми лидерами.

"Эр-Рияд запросил проведение встречи Мухаммеда бен Сальмана с Дональдом Трампом. Нет сомнения, что будет встреча с Путиным, а также другими лидерами, в том числе с президентом Эрдоганом. Думаю, несмотря на то что турецкие СМИ подогревали инцидент с Хашукджи и атаковали королевство, возможно, что эта встреча состоится", — сказал эксперт.

Непростой разговор

Встретятся ли Мухаммед бен Сальман и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган – еще одна интрига аргентинского саммита. Пожалуй, к этому разговору будет приковано не меньшее внимание, чем к беседе между Трампом и бен Сальманом, так как во многом именно из-за жесткой позиции турецкого президента и роли СМИ этой страны дело об убийстве Хашукджи приобрело такую огласку.

Турецкий лидер, несмотря на заявления Эр-Рияда о том, что виновные уже установлены, а шестерых исполнителей убийства Хашукджи может ожидать смертная казнь, продолжает требовать, чтобы "саудовская сторона пролила свет на это преступление". "Среди этих 18 человек, безусловно, есть преступники. Кто еще? Тот, кто отдал приказ. Помимо исполнителей должен быть установлен и тот, кто отдал им приказ", — подчеркнул Эрдоган. Он добавил, что Анкара продолжит задавать вопросы саудовской стороне о местонахождении тела убитого журналиста.

Под большим вопросом остаются и личные встречи саудовского наследника с рядом европейских лидеров, в частности, лидерами Германии, Франции и Великобритании. Главы этих стран заняли наиболее жесткие позиции в отношении расследования дела об убийстве саудовского журналиста. Дальше всех пошла канцлер ФРГ Ангела Меркель, заявившая, что Германия прекращает поставки вооружений в Саудовскую Аравию, пока расследование убийства Хашукджи полностью не завершится. Не остался в стороне и французский президент Эммануэль Макрон. Говоря о санкциях в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста, он заявил, что они будут зависеть от результатов расследования.

Комментируя заявление Ангелы Меркель о прекращении поставок вооружений в Саудовскую Аравию, Аль-Маккинзи отметил, что Саудовская Аравия останется центром доверия, несмотря на действия других стран.

"Нет сомнения, что Германия и другие страны могут предпринимать шаги, которые им кажутся правильными, согласно своему видению, но Саудовская Аравия все равно останется центром доверия. Буквально на днях была принята верительная грамота от нового посла Германии в королевстве", — отметил Адиль аль-Маккинзи.