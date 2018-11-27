Кудрин считает, что российская экономика попала в "застойную яму"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российская экономика попала в "застойную яму", считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, последние десять лет экономика растет всего на один процент в год.

"Вообще я хочу сказать, что после Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста — один процент, — нет", — сказал он, выступая на V Международном форуме Финансового университета.

Он отметил, что в этом году правительство снизило прогноз по росту ВВП с 2,1 до 1,8 процента.

"Но будет еще ниже при том, что цена на нефть за год увеличилась в два раза. То есть прирост цены на нефть, который всегда был драйвером нашей экономики, даже не останавливает дальнейшее снижение темпов роста", — считает Кудрин.

Экономике нужны другие драйверы, добавил глава Счетной палаты. "Эта дискуссия идет некоторое время — больше, может быть, шести лет. В предыдущий президентский цикл — где-то в 2012 году, когда проходили выборы, — была большая дискуссия о необходимости строительства новой модели экономики. Этого не произошло", — заключил он.