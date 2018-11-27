ФосАгро видит перспективы в увеличении поставок удобрений в Великобританию

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Ежегодные поставки "ФосАгро" в Великобританию варьируются в диапазоне от 60 до 110 тысяч тонн удобрений, не превышая 10% от импорта фосфорсодержащих удобрений в эту страну, и компания видит значительный потенциал их роста, заявил генеральный директор ПАО "ФосАгро", президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей А. Гурьев, отметив при этом, что этому способствовала бы отмена действия таможенного тарифа в ЕС в 6,5% в отношении удобрений из России.

Как сообщает пресс-служба холдинга, делегация "ФосАгро" принимает участие в проходящем в Лондоне IV Российско-британском бизнес-форуме "Партнерство в инновациях", который в этом году посвящен продвижению высокотехнологичного экспорта, цифровизации экономики и расширению торговли услугами.

По словам Гурьева, компания постоянно анализирует любые потенциальные возможности, которые позволят безопасным, экологически чистым удобрениям "ФосАгро" стать более доступными для местных фермеров, производящих продукцию для британских и других европейских покупателей.

Выступая на панельной сессии форума "Инновации и технологии как фактор развития экспорта", Гурьев рассказал об успешном опыте внедрения на предприятиях группы "ФосАгро" наилучших доступных технологий, инновационных и цифровых решений на базе платформы "Индустрия 4.0" при строительстве новых высокотехнологичных производств и модернизации действующих. "Именно они, вкупе с высоким качеством и экологической чистотой продукции, постоянной работой по повышению эффективности и производительности труда, оптимизации бизнес-процессов и издержек, усиливают конкурентные преимущества группы "ФосАгро" на несырьевых экспортных рынках", — сказал генеральный директор.

По его словам, В НИОКР и развитие Группы "ФосАгро" в целом за последние пять лет было инвестировано более 150 миллиардов рублей (2,5 миллиарда долларов), или не менее 50% от EBITDA.