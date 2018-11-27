Минтранс рекомендовал регионам изменить цвет дорожной разметки

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Минтранс предложил регионам использовать желтую разметку для разделения встречных потоков движения, следует из методических рекомендаций ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Обустройство кривых малого радиуса,… обеспечение круглогодичного наличия дорожной разметки и использование желтой разметки на двух- и трёхполосных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения", — говорится в документе.

Рекомендации даны в рамках работы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Также предлагается разделить встречные и пересекающиеся транспортные потоки на многополосных дорогах, применяя ограждения, в том числе троссовые, и направляющие устройства.

Также рекомендуется строительство разноуровневых развязок и железнодорожных переездов, установка светофоров в сложных транспортных узлах и пересечениях с круговым движением, вынесение рекламных конструкций за пределы полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог вне населенных пунктов.

Кроме этого, Минтранс предложил регионам создать условия для отдыха водителей в пути. Для этого следует обустроить площадки отдыха на дорогах вне населённых пунктов, в том числе за счёт механизмов государственно-частного партнерства.