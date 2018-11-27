Минтранс рекомендовал регионам изменить цвет дорожной разметки

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Минтранс предложил регионам использовать желтую разметку для разделения встречных потоков движения, следует из методических рекомендаций ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Рекомендации даны в рамках работы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Также рекомендуется строительство разноуровневых развязок и железнодорожных переездов, установка светофоров в сложных транспортных узлах и пересечениях с круговым движением, вынесение рекламных конструкций за пределы полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог вне населенных пунктов.
Кроме этого, Минтранс предложил регионам создать условия для отдыха водителей в пути. Для этого следует обустроить площадки отдыха на дорогах вне населённых пунктов, в том числе за счёт механизмов государственно-частного партнерства.