Мексиканская биржа рухнула на фоне предстоящей смены власти в стране

МЕХИКО, 27 ноя — РИА Новости. Индекс мексиканской фондовой биржи BMV рухнул в понедельник на фоне напряженной ситуации с мигрантами на границе с США и предстоящего вступления в должность 1 декабря нового президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Как сообщает сама биржа, по итогам торгов индекс опустился на 4,17%, до 39427,28 пункта. Показатель ниже 40000 пунктов достигнут впервые с марта 2014 года. Больше всего потерь понесла банковская группа Banorte, вторая по капитализации в финансовом секторе Мексики, акции которой рухнули сразу на 13% только за понедельник.

Продолжает свое падение и мексиканская валюта песо. Если курс доллара в понедельник был установлен ЦБ Мексики на уровне 20,53 песо, то в розницу доллар вплотную приблизился к отметке в 21 песо.

Последнее крупное падение индекса BMV было отмечено 8 ноября, когда он рухнул на 5,81%, что было обусловлено резким снижением на 9% котировок финансового сектора. Возможной причиной резкого падения котировок эксперты тогда называли намерение партии "Морена", к которой принадлежит Лопес Обрадор, внести поправки в законодательство, запрещающие банкам брать комиссионные проценты за проведение определенных операций. Позднее Лопес Обрадор опроверг наличие таких планов.