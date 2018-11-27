Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами

ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "маловероятным" то, что он примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов с текущих 10% до 25%.

Более того, он не исключил введения еще пошлин на продукцию на сумму 267 миллиардов долларов, даже на комплектующие для iPhone, если сделка с Китаем не будет заключена. По его словам, это могут быть пошлины в 10%.

"Если мы не заключим сделку, тогда я намерен ввести пошлины на товары на еще 267 миллиардов долларов", — сказал Трамп в интервью газете Wall Street Journal.

"Возможно. Возможно (введение пошлин на ввоз комплектующих для ноутбуков и смартфонов). Зависит от того, каков уровень… Я имею в виду, я могу сделать их (пошлины) 10%, и люди могли пережить это очень легко", — продолжил он.

Это интервью Трамп дал изданию за четыре дня до саммита "Большой двадцатки", который пройдет в Аргентине 30 ноября — 1 декабря и где ожидается его встреча с председателем Китая Си Цзиньпином. На прошлой неделе Трамп заявил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с Китаем в рамках этой встречи.