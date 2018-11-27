Трамп заявил, что не верит в доклад о снижении ВВП из-за изменения климата

ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в доклад правительственных специалистов США, предупредивших, что из-за резких изменений климата американская экономика может значительно сократиться.

"Я в это не верю", — заявил Трамп журналистам в ответ на соответствующий вопрос. По его словам, при этом США не будут сокращать выбросы парниковых газов, если это не будут делать другие страны.

"Должны участвовать Китай и Япония, и вся Азия, все эти страны", — добавил Трамп.

"Если мы будем "чистые", а все остальные места на земле "грязные", ничего хорошего не будет", — добавил Трамп.

Ученые из 13 американских министерств и ведомств подготовили на прошлой неделе доклад, в котором предупредили, что глобальное изменение климата может стоить США до 10% ВВП к концу столетия.