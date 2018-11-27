Межправсовет ЕАЭС рассмотрит предложения по механизмам защиты от санкций

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Межправсовет ЕАЭС рассмотрит доклад с предложениями по механизмам защиты от санкций и минимизации их последствий, заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Он отметил, что на предыдущем заседании Евразийского межправсовета 27 июля в Санкт-Петербурге Евразийской экономической комиссии было дано поручение проанализировать международную практику применения коллективных ответных мер на действия третьей стороны.

"На предстоящей встрече в Минске будет рассмотрен подготовленный комиссией доклад. На его основе продолжится проработка наиболее эффективных механизмов защиты от санкций и минимизации их последствий", — сообщил Приходько журналистам, отвечая на вопрос, будут ли обсуждаться пути минимизации санкций на заседании Межправсовета в Минске 27 ноября.

Он отметил, что в качестве первоочередного конкретного шага российская сторона предлагает выработать порядок применения статьи 40 Договора о ЕАЭС "Ответные меры в отношении третьей стороны".

Кроме того, Приходько рассказал, что вопрос обхода российских ограничительных мер в отношении товаров из Евросоюза, которые поступают в РФ через территории партнеров по ЕАЭС, становится предметом обсуждения практически на каждом заседании Евразийского межправсовета.

"Проблема незаконного проникновения на наш рынок упомянутой вами продукции находится на постоянном контроле. Скажу откровенно, ситуация сложная. В результате недобросовестных действий наносится серьезный ущерб российской экономике. По этой теме ведется постоянный диалог с партнерами по Союзу", — заявил он.

Он также добавил, что параллельно предпринимаются энергичные меры по линии российских профильных ведомств, прежде всего, ФТС России, Россельхознадзора и Роспотребнадзора в целях пресечения контрабандных потоков.