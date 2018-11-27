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Караван идет: американские компании обвели Трампа вокруг пальца

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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ХельсинкиВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Торговое противостояние Вашингтона и Пекина обострилось до предела. Белый дом уже угрожает: если Китай не изменит поведение, получит тотальную холодную войну с США и их партнерами. Но представители бизнеса явно не поддерживают нарастающую агрессивность администрации Трампа. Потери от торговой войны уже исчисляются миллиардами. Не желая нести дальнейшие убытки, компании придумали способ обхода системы пошлин и продолжают закупать китайскую продукцию, невзирая на новые тарифы.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Умоляли не вводить

Еще в августе, как только стало известно о грядущих ограничениях, американские предприниматели взмолились о пощаде: новые тарифы искалечат их бизнес и приведут к повышению цен на все: от велосипедов и автомобильных кресел до холодильников. Лидеры почти 400 крупных американских компаний пытались достучаться до администрации Трампа через торгового представителя, стремясь исключить свою продукцию из окончательного списка, облагаемого пошлинами. 

В последние десятилетия рост глобальных цепочек поставок переместил большую часть производства за пределы Соединенных Штатов. Поэтому у фирм просто не осталось выбора, кроме как полагаться на иностранные материалы, в том числе из Китая. Это пытались объяснить торгпреду.

"Мы поддерживаем президента в его стремлении защитить американские предприятия, ускорить экономический рост и увеличить количество рабочих мест в США, — отметил глава одной из компаний в июле. — Но предлагаемое повышение тарифов приведет к обратным результатам".

© AP Photo / Stephen B. MortonГрузовые контейнеры с китайскими товарами в порту Саванна в США
© AP Photo / Stephen B. Morton
Грузовые контейнеры с китайскими товарами в порту Саванна в США

В администрации оказались непреклонны. Переговорная тактика Трампа — вводить новые пошлины, чтобы заставить Китай отказаться от собственных торговых барьеров, объяснили чиновники растерянным бизнесменам. 

В конце сентября в силу вступили десятипроцентные пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. В ответ Пекин ввел налог в размере 10,5 процента на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне
© REUTERS / Kevin Lamarque
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Рабочая схема

Казалось, все, что остается американским компаниям, — подсчитывать убытки. Но экономический интерес всегда заставляет проявлять смекалку. Выяснилось, что бизнес вполне успешно обходит 25-процентные пошлины, которые Трамп ввел еще в июне на импорт китайских товаров на сумму 34 миллиарда долларов.

Как установили в швейцарском банке UBS, многие американские компании применили "гениальный способ": они переносят отдельные элементы цепочек производства товаров из Китая в другие страны. И избегают уплаты пошлин.

Главный экономист UBS Wealth Management Пол Донован пояснил: фирмы, скорее всего, осуществляют импорт из Китая через иностранные дочерние компании, например, в Канаде, перед ввозом продукции в США. Это позволяет продолжать получать продукцию, но уклоняться от пошлин. 

© AP Photo / Stephen B. MortonРазгрузка судна-контейнеровоза в порту Саванна в США
© AP Photo / Stephen B. Morton
Разгрузка судна-контейнеровоза в порту Саванна в США

"Американская компания, импортирующая электрические переключатели из Китая, должна платить новый торговый налог. Но американская компания, импортирующая через канадское подразделение что-либо, где есть китайские электрические переключатели, не обязана ничего платить", — привел пример экономист.

Таким образом, фирма импортирует столько же китайских переключателей, но поступают они уже в собранном виде из какой-либо третьей страны — не КНР.

Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 9 февраля 2018
© REUTERS / Brendan Mcdermid
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Сложно вычислить

Экономисты банка подчеркивают: доказательств того, что американский бизнес действительно используют подобные схемы, нет. Но есть ряд "явных признаков", указывающих на то, что именно так все и происходит.

В частности, с введением американских пошлин экспорт тех же китайских переключателей в Канаду резко вырос, а поставки в США, соответственно, упали. 

"Аналогичные скачки спроса на канадском рынке наблюдались и на другие китайские товары. Торговые модели, сформировавшиеся после введения июньских торговых ограничений, определенно наводят на размышления", — подчеркивают аналитики UBS. 

© REUTERS / Stringer/File Photo Грузовые контейнеры в порту города Шэньчжэнь
© REUTERS / Stringer/File Photo
Грузовые контейнеры в порту города Шэньчжэнь

И добавляют, что схемы, применяемые американскими фирмами для тарифных маневров, выявить достаточно сложно.

Такие схемы наиболее эффективны для транснациональных корпораций, базирующихся в США, но с офисами и производственными предприятиями по всему миру. Для них перемещение мелких элементов продукции на разные фабрики — довольно простой процесс, который очень нелегко отследить.

Рабочие металлургической компании Alcoa проводят акцию протеста в Риме
© REUTERS / Tony Gentile
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Главные пострадавшие

Интересно, что, согласно опросу Американской торговой палаты, более 70 процентов компаний, работающих на юге Китая, рассматривают возможность передислокации производственных линий за пределы страны. Но только один процент готов перенести их в США.

Опрос проводился в период с 21 сентября по 10 октября — как раз после того, как Трамп ввел пошлины на китайский импорт на 200 миллиардов долларов в год. В опросе приняли участие 219 компаний со всего мира, порядка 95 процентов которых работают в Китае.

© REUTERS / Jonathan Ernst Президент Дональд Трамп после подписания меморандума, устанавливающего тарифы и инвестиционные ограничения для Китая. 22 марта 2018
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент Дональд Трамп после подписания меморандума, устанавливающего тарифы и инвестиционные ограничения для Китая. 22 марта 2018

Почти половина респондентов сообщили, что потеряли доли рынка в других странах из-за торговой войны. Американские компании, в частности, признались, что начали проигрывать конкурентам из Вьетнама, Германии и Японии.

Опрос показал: именно американский бизнес считает себя главным пострадавшим в торговой войне. Между тем Трамп грозится ввести пошлины уже на весь китайский импорт — в объеме около 500 миллиардов долларов в год. Очевидно, предпринимателям придется идти на все новые ухищрения, чтобы избежать еще больших потерь.

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