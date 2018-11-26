Словенская Adria Airways приобретет 15 самолетов Sukhoi Superjet 100

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Словенская авиакомпания Adria Airways приобретет 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), поставки начнутся со следующего года, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"Гражданские самолеты Сухого" и авиакомпания Adria Airways подписали соглашение о намерениях на приобретение 15 SSJ100. Поставки начнутся с начала 2019 года. Самолёты будут поставлены на условиях долгосрочного лизинга. Также было подписано соглашение по созданию совместного предприятия по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов (ТОиР) в аэропорту Ljubljana Airport (Словения) по обслуживанию самолетов типа SSJ100", — говорится в сообщении.

По словам главы словенского перевозчика Хольгера Коварча, эксплуатация российского самолета в парке Adria позволит использовать большую часть действующего флота — CRJ и Airbus — в чартерных перевозках.

"Мы понимаем, что при выходе на рынок европейских авиаперевозок, послепродажное обслуживание самолетов SSJ100 должно быть обеспечено на серьезном профессиональном уровне. Совместно с авиакомпанией Adria Airways будет создано предприятие по техническому обслуживанию самолетов SSJ100 в международном аэропорту Ljubljana Airport. Данная техническая площадка обеспечит надежность эксплуатации самолетов SSJ100 на территории Европы", — приводятся слова президента ГСС Александра Рубцова.