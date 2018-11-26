Астраханская область лидирует по индексу промышленного производства

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Астраханская, Тамбовская области и республика Алтай лидируют по росту промышленного производства в январе-сентябре 2018 года, сильный спад наблюдается в Северной Осетии и Ненецком автономном округе, свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

По заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг на основании данных Росстата составило рейтинг регионов РФ по индексу промышленного производства. По итогам девяти месяцев 2018 года индекс промпроизводства в России составил 103%, что несколько ниже, чем за аналогичный период 2017 года (103,3%). При этом в ряде регионов темпы роста индекса промпроизводства существенно опережают общероссийский уровень, а в некоторых регионах, напротив, зафиксирован спад.

Так, промпроизводство выросло в 62 регионах, в пяти из них темпы роста превысили 10%. В группу лидеров вошли Астраханская, Тамбовская области, республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ и Севастополь.

Эксперты отмечают, что высокий показатель Астраханской области связан в первую очередь с увеличением производства в сфере добычи полезных ископаемых, в 2017 году было запущено в эксплуатацию месторождение имени Филановского, которое разрабатывается "Лукойлом".

Наиболее существенно промышленное производство снизилось в Ненецком автономном округе, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии.

Эксперты РИА Рейтинг отметили, что снижение общего производства в Северной Осетии обусловлено спадом в обрабатывающем и электроэнергетическом секторах, при этом в четвертом квартале динамика производства в обрабатывающем секторе может еще больше ухудшиться из-за пожара на заводе "Электроцинк" и остановки предприятия в октябре.