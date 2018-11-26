Кудрин рассказал о миллиардном воровстве в "Роскосмосе"

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Рекордсменом по масштабам финансовых нарушений является госкорпорация "Роскосмос", заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, в "Роскомосе" были зафиксированы всевозможные нарушения дисциплины, в том числе нерациональные траты. В числе прочих он упомянул неправильное проведение процедур закупок, а также завышение цен, которые он назвал "космическими".

Кроме того, он указал на то, что очень много средств омертвлено на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают. Средства на счетах не используются месяцами, добавил он.

Кудрин заявил, что несколько миллиардов рублей, по сути, были украдены.

В свою очередь, в корпорации заявили, что изучают связанные с финансовыми нарушениями претензии.

Также глава Счетной палаты указал на финансовые нарушения в ряде иных учреждений. В частности, он рассказал о создававшейся по заказу Минобрнауки карте российской науки со сметой в 450 миллионов рублей.

Разработка, по его словам, должна была включать в себя информацию обо всех ученых, работах, научных достижениях.

"Несколько лет разрабатывалась карта, в результате оказалось, что она не работает, данные не загружаются, и после двух-трех месяцев этой проблемы она перестала существовать", — сказал Кудрин.

Итоги по числу финансовых нарушений в России в этом году еще не подведены. При этом за 2017 год было выявлено нарушений в финансовой сфере на 1,8 триллиона рублей.

Кудрин сообщил, что получили наказание 130 чиновников — они заплатили в бюджет штрафы в размере порядка 20 миллионов рублей. При этом некоторых из допустивших нарушения госслужащих уволили.