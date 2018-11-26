Опрос показал, как россияне предпочитают обращаться со свободными деньгами

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Около половины россиян считает, что банковские вклады являются наиболее правильным вариантом обращения со сбережениями, говорится в отчете о результатах опроса ВЦИОМ, который имеется в распоряжении РИА Новости.
По данным ВЦИОМ, на вопрос "Как вы считаете: сейчас лучшее время для того, чтобы тратить, или для того, чтобы сберегать?" 64% респондентов выбрали вариант ответа "Сейчас лучше тратить по минимуму, стараясь сохранить максимально возможную сумму на будущее". Сторонниками распоряжаться всеми имеющимися деньгами сразу оказались 24% россиян.
Опрос проводился 24 октября 2018 года среди 1,6 тысячи респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.