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Экономика

Эхо войны: Трамп заставил американских фермеров уничтожать урожай

Сюжет:
Обострение отношений США и Китая (245)
(обновлено: 08:08 26.11.2018)
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанкКомбайн убирает урожай сои на полях. Архивное фотоКомбайн убирает урожай сои на полях. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Александр Лесных. Развязанная Дональдом Трампом торговая война с Китаем в очередной раз ударила по американским фермерам. Из-за ответных таможенных пошлин экспорт соевых бобов фактически остановился. В результате тысячи аграриев оказались на грани разорения. Что ждет сельское хозяйство США и почему попытки спасти эту отрасль все больше напоминают эпоху Великой депрессии — в материале РИА Новости.

Хоть бы предупредили

Демонстрация против жесткой экономической политики и безработицы в Италии. Архивное фото
© AP Photo / Salvatore Laporta
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Растущий спрос на соевые бобы в Китае не мог остаться без внимания американских сельхозпроизводителей, давно привыкших поставлять эту культуру на экспорт. В этом году под сою в США выделили 89,1 миллиона акров земли — в два раза больше, чем годом ранее.

Фермеры надеялись увеличить и без того высокую долю бобов в структуре американского экспорта (на сою приходится без малого 60% поставок сельхозпродукции из США в Китай). Однако конфликт Трампа с главным торговым партнером страны привел к тому, что Пекин ввел 25%-ные пошлины на американскую сою. В результате рентабельность экспорта этой культуры упала практически до нуля и поставки в Поднебесную сократились на 98%.

Хотя соевые бобы — стратегический продукт для Китая, в Пекине здраво рассудили, что в мире есть и другие поставщики, которые с радостью займут место американцев.

По данным американского Минсельхоза, в 2017-2018 годах США контролировали 35% мирового рынка соевых бобов. Всего на 2% меньше была доля Бразилии, по 14% приходилось на Аргентину и остальной мир. Показатель Китая — 4%.

При этом Бразилия занимала 47% китайского рынка сои, а Аргентина — всего 5%. Теперь обе страны рассчитывают на рост.

Прекращение торговой войны — единственное, на что остается надеяться американским фермерам. Теоретически это может произойти после переговоров Дональда Трампа с Си Цзиньпином на следующей неделе в Аргентине в ходе саммита "Большой двадцатки".

Однако, учитывая новые воинственные заявления Вашингтона в адрес Пекина — например, призыв к европейским компаниям не покупать продукцию Huawei, — шансы на восстановление нормальной торговли между двумя странами близки к нулю. Выращенные в этом году бобы вряд ли дождутся хороших новостей.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКолосья пшеницы
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Колосья пшеницы

Проблема в том, что сою, в отличие от той же кукурузы или пшеницы, сложно хранить. Малейшее воздействие влаги — и бобы превращаются в гниющую коричневую жижу. Поэтому спрос на качественные зернохранилища в США сейчас высок как никогда. Чем успешно пользуются их владельцы.

По данным СМИ, цены на хранение зерна подскочили на 40% по сравнению с прошлым годом. Большинство фермеров не способны платить по новым тарифам и пытаются найти альтернативные варианты. Одни сметают с магазинных полок любые емкости, которые могут подойти для сухого хранения бобов. Другие складируют сою в пещерах.

"Гроздья гнева"

Женщина на одной из улиц Бостона во время метели. Архивное фото
© AP Photo / Michael Dwyer
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Однако большинство производителей сои сегодня просто уничтожают урожай, закапывая его в землю либо оставляя гнить в поле. Так же поступали американские аграрии во времена Великой депрессии в 1930-х годах.

Президент Рузвельт тогда вынужден был принять специальный акт о помощи фермерам. Многие экономисты до сих пор считают этот документ спорным: Рузвельт заставил земледельцев уничтожать урожай (а животноводов — поголовье скота), чтобы искусственно создать дефицит продовольствия на рынке и поднять цены.

К чему привела такая экономическая политика, лучше всего иллюстрирует удостоенный Пулитцеровской премии роман Джона Стейнбека "Гроздья гнева".

"Это преступление, которому нет имени. Это горе, которое не измерить никакими слезами. Это поражение, которое повергает в прах все наши успехи. Плодородная земля, прямые ряды деревьев, крепкие стволы и сочные фрукты. А дети, умирающие от пеллагры, должны умереть, потому что апельсины не приносят прибыли <…> И они стоят в оцепенении и смотрят на проплывающий мимо картофель, слышат визг свиней, которых режут и засыпают известью в канавах, смотрят на апельсинные горы, по которым съезжают вниз оползни зловонной жижи; и в глазах людей поражение; в глазах голодных зреет гнев", — писал Стейнбек в 1939 году.

Россия вступает в гонку

Президент США Дональд Трамп демонстрирует кепки с надписью Сделаем наших фермеров снова великими. Вашингтон, США
© AP Photo / Andrew Harnik
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Что касается Китая, то Пекин успешно расширяет географию закупок соевых бобов. В ближайшее время в число крупнейших поставщиков войдет и Россия: Дальний Восток идеально подходит для выращивания этой культуры, а перспективные посевные площади находятся гораздо ближе к Поднебесной, чем американские.

По словам руководителя Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций Валерия Дубровского, регион ожидает притока инвестиций для освоения порядка миллиона гектаров сельскохозяйственных земель. Половина денег придет именно из Китая.

Китайская госкорпорация COFCO уже подала заявку на получение статуса резидента ТОР Михайловская в Приморье (ТОР — Территория опережающего развития, специальная экономическая зона). Компания планирует построить в России крупный элеватор и склад для хранения сельскохозяйственной продукции.

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