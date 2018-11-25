Кудрин назвал "Роскосмос" рекордсменом по финансовым нарушениям

ХАБАРОВСК, 25 ноя — РИА Новости. Самые масштабные нарушения в сфере финансов выявлены в госкорпорации "Роскосмос", заявил глава счетной палаты Алексей Кудрин в воскресенье в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия-1".

"Большие проблемы у нас с "Роскосмосом". Там есть просто нерациональные траты, нарушения дисциплины всевозможные. Неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, и цены космические. Очень много омертвлено средств на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают, не использованы средства на счетах, не использованы месяцами. Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено — то есть, по сути, своровано — и сейчас идут расследования. То есть "Роскосмос" попал в рекордсмены по масштабу таких нарушений", — сказал Кудрин.

По его словам, к финансовым нарушениям относятся и неразумные траты.

"Недавно рассматривали проблемы министерства обрнауки. Потрачено 450 миллионов рублей на создание карты российской науки, где должна была быть информация обо всех научных достижениях, работах, ученых. Несколько лет разрабатывалась карта, в результате оказалось, что она не работает, данные не загружаются, и после двух-трех месяцев этой проблемы она перестала существовать", — сказал он.

Глава счетной палаты отметил, что итоги по количеству финансовых нарушений в России в этом году еще не подвели, но за прошлый год было обнаружено финансовых нарушений на 1,8 триллиона рублей. Из них 18 миллиардов рублей заставили вернуть, наказаны 130 чиновников — они уплатили штрафы в бюджет около 20 миллионов рублей. Некоторые из них уволены.