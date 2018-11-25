Кудрин дал россиянам рекомендации по хранению сбережений

ХАБАРОВСК, 25 ноя — РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин рекомендует россиянам хранить сбережения в рублях, если их сумма меньше 1-2 миллионов рублей, более крупные накопления, по его мнению, стоит распределять по трем валютам.

"Если у вас большая часть ваших расчетов в рублях или в основном в рублях на российском рынке и у вас не такие большие сбережения, меньше 1-2 миллионов рублей, то, конечно, в рублях, наверно, стоит сохранять эти сбережения, потому что все равно вернетесь к рублям в своих расчетах, покупках", — сказал Кудрин в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия-1"

По его мнению, сбережения размером больше 1-2 миллионов рублей целесообразно разделить на три части и хранить в рублях, долларах и евро.

"Если у вас больше 1-2 миллионов рублей, то часть можно сохранять в долларах или евро. Я бы тогда все, что больше 1-2 миллионов, разделил на три части: рубли, доллары и евро. Это страхует немножко и от изменения курса, и в какой-то степени евро — это более стабильная валюта… Евро нам сейчас более логично, чем доллар", — отметил он.