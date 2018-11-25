Трамп похвалил себя за снижение цен на нефть

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвалил самого себя за снижение цены на нефть. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

So great that oil prices are falling (thank you President T). Add that, which is like a big Tax Cut, to our other good Economic news. Inflation down (are you listening Fed)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 ноября 2018 г.

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"Замечательно, что цены на нефть падают (спасибо, президент Т). Добавьте это, как и большое сокращение налогов, к другим хорошим новостям экономики. Снижение инфляции (вы слушаете, ФРС!)", — написал американский лидер.

В пятницу цены на нефть марки Brent впервые с 27 октября опустились ниже отметки в 59 долларов за баррель. Как сообщали СМИ, на рынке американских нефтяных фьючерсов сформировался "смертельный крест". Скользящий 50-дневный средний показатель цены на фьючерсы американской нефти WTI опустился ниже аналогичного значения за 200 дней. Подобная ситуация говорит о возможности дальнейшего падения стоимости нефти.