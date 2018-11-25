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Экономика

Сланец не спасет. Миру грозит острый дефицит нефти

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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкНефть, добытая на нефтегазоконденсатном месторождении имени Владимира Филановского в северной части акватории Каспийского моряНефть, добытая на нефтегазоконденсатном месторождении имени Владимира Филановского в северной части акватории Каспийского моря
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Максим Рубченко. Правительство России заложило в долгосрочные прогнозы нефтяные котировки на уровне 50-55 долларов за баррель. Между тем инвестбанк Goldman Sachs и Международное энергетическое агентство предупреждают, что в середине следующего десятилетия мир столкнется с дефицитом черного золота и топливо подорожает. Кто прав и почему российские чиновники перестраховываются — в материале РИА Новости.

Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Пессимисты и оптимисты

В четверг российское правительство утвердило прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны до 2036 года, подготовленный Минэкономразвития. Ключевой тренд, по мнению правительственных экспертов, — снижение цен на нефть. По оценкам, в обозримой перспективе котировки закрепятся на уровне около 50 долларов за баррель.

Это согласуется с прогнозом, представленным в начале октября российским Минфином. Финансовое ведомство ожидает снижения цен до 52 долларов за баррель в 2026-2030 годах с последующим повышением до 54,9 доллара в 2031-2035 годах.

Банк России также озвучил свои ожидания. В минувшую среду глава Центробанка Эльвира Набиуллина представила в Госдуме основные направления денежно-кредитной политики на 2019, 2020 и 2021 годы.

Базовый сценарий ЦБ предусматривает, что нефть подешевеет до 55 долларов за баррель. По оптимистичному варианту, цены сохранятся на нынешнем уровне, а пессимистичный допускает обвал до 35 долларов за баррель.

Негативными ожиданиями охвачены не только отечественные эксперты. Банк JP Morgan Chase на этой неделе тоже понизил прогноз по средней цене на нефть марки Brent в 2019 году.

Однако эти оценки существенно выше. Если ранее JP Morgan Chase предсказывал среднегодовую цену в 83,5 доллара за баррель, то сейчас говорит о 73 долларах. Это почти в полтора больше, чем обещает российское Минэкономразвития.

Правда, аналитики JP Morgan считают, что черное золото продолжит дешеветь и уже в 2020 году среднегодовая цена нефти Brent опустится до 64 долларов за баррель.

Дальше — меньше

В средне- и долгосрочной перспективе оценки расходятся еще радикальнее. Так, международный инвестбанк Goldman Sachs предупреждает, что к середине следующего десятилетия мировая экономика столкнется с дефицитом нефти и цены резко вырастут.

Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Дело в том, что из-за снижения цен в последние пять лет нефтегазовые компании по всему миру сократили вложения в разведку новых месторождений, а уже открытые неспособны удовлетворить растущий мировой спрос.

При этом затраты на разведку и разработку месторождений будут быстро расти, так что поиском новых источников нефти займутся только крупнейшие мировые компании, располагающие большими финансовыми ресурсами.

"Лишь немногие нефтегазовые компании смогут позволить себе полноценные инвестиции в разработку новых месторождений нефти, поэтому в двадцатые годы мир столкнется с явной физической нехваткой нефти", — заявил глава европейского отделения энергетических исследований Goldman Sachs Мишель Делла Виньи в недавнем интервью телеканалу CNBC.

Международное энергетическое агентство (МЭА) тоже предупреждает о риске существенного дефицита нефти на мировом рынке к середине следующего десятилетия.

"Мы наблюдаем серьезную проблему, — отмечает глава организации Фатих Бироль. — С одной стороны, сильный спрос на нефть, чему способствуют грузовики, самолеты, суда и, возможно, самое важное — нефтехимическая отрасль. С другой — когда мы смотрим на инвестиции и одобренные на сегодня проекты, видим серьезный разрыв между ростом спроса и перспективами добычи".

На сланцевую отрасль США надеяться не приходится. "Чтобы избежать значительной нехватки поставок к 2025 году, необходимо нарастить добычу на десять миллионов баррелей в сутки, — сообщил Бироль. — Это было бы просто чудом".

Засохший сланец

В сланцевой индустрии США назревают серьезные проблемы. По оценкам аналитиков Wood Mackenzie, производительность американских месторождений быстро снижается. За пять лет отдача нефти из скважин упала на 15 процентов и больше, в два-три раза превысив первоначальные ожидания по сокращению производства.

Добыча нефти на Ближнем Востоке
© AP Photo / Hasan Jamali
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В результате операторы сланцевых месторождений вынуждены наращивать год за годом темпы бурения. То есть затраты компаний постоянно растут, а производство в лучшем случае сохраняется на постоянном уровне.

Кроме того, эксперты отмечают, что сланцевые скважины вырабатывают ресурс гораздо быстрее, чем традиционные месторождения. В Goldman Sachs этой проблеме посвятили отдельное исследование и выяснили, что "сланец становится менее значимым драйвером глобальных поставок".

В подтверждение этого аналитики инвестбанка указывают, что запасы крупнейших месторождений сланцевой нефти пересматриваются в сторону сокращения, а производительность скважин не увеличивается.

В прошлом году, отмечают в Goldman Sachs, отрасль продемонстрировала взрывной рост производительности, но сейчас он замедлился, а на месторождениях Eagle Ford и Delaware Basin объемы добычи быстро падают.

К тому же повысились расходы нефтедобывающих компаний — воспользовавшись ростом цен на черное золото, компании резко увеличили объемы бурения и, соответственно, затраты. Если нефть не подорожает, эти расходы не окупятся и многие сланцевые операторы окажутся перед перспективой банкротства.

В Goldman Sachs полагают, что, по крайней мере до 2020-го, сланцевая отрасль США будет прибавлять каждый год по миллиону баррелей в сутки. Но к 2025-му, говорят эксперты банка, производители начнут наблюдать, как "их звезды гаснут".

Запас не тянет

"На данный момент мировые рынки нефти не страдают от дефицита предложения, но возможности наращивания поставок со стороны Саудовской Аравии, ведущего производителя ОПЕК, ограничены. В более долгосрочной перспективе существенное сокращение объемов производства ключевыми экспортерами способно оказать негативное влияние на рынки", — заявил глава МЭА Фатих Бироль на конференции в Словакии в середине ноября.

Оператор по добыче нефти компании Лукойл на нефтяном кусте в районе города Когалым
© РИА Новости / Илья Питалев
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Другими словами, отечественное Минэкономразвития в прогнозе цен на нефть, скорее всего, излишне пессимистично. Впрочем, занижать прогнозы нефтяных котировок — давняя традиция российских чиновников.

Это позволяет формировать резервы на черный день, перечисляя больше денег в Фонд национального благосостояния в соответствии с бюджетным правилом. Хотя у медали есть и оборотная сторона. Ряд экспертов указывает, что, верстая бюджет с заниженными ценами на нефть, Минфин заведомо ограничивает финансирование развития экономики и социальных программ.

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Экономика
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
gore
"В сланцевой индустрии США назревают серьезные проблемы."

Ясный перец,что сланцевый пузырь скоро лопнет.Невозможно работать за счёт постоянно выпускаемых акций.Часть компаний ,работающих честно уже закрылась.Тем сильнее будет пук,кода лопнет пузырь надутый оставшимися компаниями.
08:28
25.11.2018
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